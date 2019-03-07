شكرا لقرائتكم خبر عن الرماح تبحث سبل التعاون في مجال الحماية الاجتماعية مع مسؤول كوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، في مقر الوزارة بالرياض، وزير الصحة والرفاه الاجتماعي الكوري نوينغ هو بارك والوفد المرافق له. التقت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، في مقر الوزارة بالرياض، وزير الصحة والرفاه الاجتماعي الكوري نوينغ هو بارك والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث سُبل التعاون في مجال الحماية الاجتماعية بين البلدين. حضر اللقاء وكيل الرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبد الله الوهيبي، ووكيل التنمية الاجتماعية سليمان الزبن، ووكيل الضمان الاجتماعي إبراهيم المبارك.



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