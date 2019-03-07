تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم.. «الخميس»

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و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية غربية، وارتفاع الموج متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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