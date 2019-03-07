شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم.. «الخميس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس)، أن تتأثر منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة بالعوالق الترابية والأتربة والمثارة خلال الليل والصباح الباكر، كما يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا على شمال غرب المملكة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية غربية، وارتفاع الموج متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.