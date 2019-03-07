فريق متخصص لمكافحة التهرب الزكوي والضريبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شكلت الهيئة العامة للزكاة والدخل فريقا متخصصا لمكافحة التهرب الزكوي والضريبي، يساعد على زيادة التزام المكلفين، والحد من التهرب، وضمان استيفاء الإيرادات المستحقة للدولة، مؤكدة أن الفريق سيعمل على تنفيذ إجراءات التحقيق في البلاغات الواردة عن حالات الاشتباه في التهرب الزكوي والضريبي، والتنسيق والتواصل مع جهات الضبط المختصة حيال القضايا الجنائية.

وتستقبل الهيئة بلاغات التهرب الزكوي والضريبي، ومعالجتها عبر نظام الكتروني يهدف إلى سرعة عملية استقبال بلاغات التهرب، وإخطار المُبَلغ عن حالة البلاغ، والتحقق من وضع المنشآت المُبلغ عنها.

التهرب الزكوي والضريبي:

هو قيام الأفراد أو المنشآت بممارسات تهدف إلى التهرب من دفع الزكاة والضرائب، مما يعد مخالفة للأنظمة واللوائح المنصوص عليها، ويتضمن عادة تشويها أو إخفاء متعمدا للوضع الحقيقي للمكلف تجاه الجهة ذات السلطة الضريبية للحد من قيمة الضرائب، مثل تقديم تقارير غير صادقة، كتصريح عن أرباح أقل من القيمة الحقيقية لها.

5 حالات للتهرب الزكوي والضريبي

1 تقديم إقرار زكوي أو ضريبي يخالف ما تؤكده الدفاتر والسجلات المحاسبية

2 تقديم المكلف إقراره على أساس المحاسبة التقديرية على الرغم من إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة

3 تزوير الفواتير والوثائق بقصد تقليل الأرباح وزيادة الخسائر

4 إتلاف أوإخفاء الدفاتر والسجلات أو المستندات قبل قيام الهيئة بالفحص الميداني

5 عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من أنواع النشاط التي تخضع للزكاة أو الضريبة

طرق التبليغ:

موقع الهيئة الالكتروني

مركز الاتصال الموحد 19993

قنوات التواصل الاجتماعي بالهيئة (Gazt_Care )

البريد الالكتروني المخصص للتبليغ:

Taxevasiongazt.gov.sa