إطلاق المسار السريع تجريبيا في جمرك البطحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الهيئة العامة للجمارك التشغيل التجريبي «للمسار السريع» في جمرك البطحاء، الذي ستستفيد منه جميع الشركات المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد عند إطلاقه رسميا، حيث سيكون المسار في مرحلته التجريبية مخصصا لشركتين فقط من الشركات المعتمدة في البرنامج.

وأوضحت الجمارك أن نظام المسار السريع يعد من أهم مخرجات مبادرة «تسهيل انسيابية الحركة في المنافذ» التي جاءت ضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين جمارك البلدين، لضمان انسيابية الحركة في المنافذ الجمركية، وذلك باعتماد نظام المسار السريع، كما تعزز المبادرة مفهوم الشراكة في المجالات الجمركية والمنشآت التجارية، إضافة إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وتوفير مزايا أكثر لتسهيل التجارة بين البلدين.

وسيسهم المسار السريع في تحقيق انسيابية ومرونة الحركة في جمرك البطحاء، إلى جانب تقليل مدة فسح الإرساليات وسرعة إنهاء إجراءاتها الجمركية، حيث تعد ميزة المسار السريع واحدة ضمن مزايا أخرى تقدمها الجمارك السعودية للمشغليين الاقتصاديين المعتمدين، بالإضافة إلى هذه الميزة هناك أولوية في جميع الإجراءات الجمركية للشركات المعتمدة في البرنامج بما في ذلك إجراءات الفحص اليدوي.