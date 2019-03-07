برنامج تدريبي بالتعاون مع جامعة ستانفورد ووكالة فيتش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مكة المكرمة

بدأ صندوق التنمية الصناعية السعودي في استقبال المتقدمين إلى برنامج «نخب الائتمان» بالتعاون مع مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد ووكالة «فيتش».

ويعد برنامج نخب الائتمان الذي يندرج تحت مظلة برنامج «نخب» لتنمية المواهب الوطنية أحد برامج أكاديمية الصندوق الصناعي التي أطلقها ضمن استراتيجية الصندوق في برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى اكتشاف الاستثمار في طاقات شباب وفتيات الوطن وتنمية مهاراتهم اللازمة لتقييم المشاريع والمخاطر الائتمانية التي يتوقع أن تؤثر على عملاء المؤسسات المالية، إلى جانب المساعدة في فهم الإطار التحليلي، والأدوات اللازمة لدراسة المقاييس النوعية والكمية، بالإضافة إلى مخاطر الأعمال الخارجية من الجوانب البيئية، والاستراتيجية، والإدارية.

وتتضمن مراحل البرنامج دورة تدريبية داخل الصندوق الصناعي، وتدريبا عمليا، ثم تدريبا خارجيا مكثفا في وكالة «فيتش» في لندن، ثم في «مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد» في الولايات المتحدة الأمريكية، وينتهي بمرحلة التدريب على رأس العمل.

ويستهدف البرنامج التدريبي حملة البكالوريوس من حديثي التخرج في تخصصات الهندسة والتعدين، وإدارة الأعمال، والصيدلة، والخدمات اللوجستية، حيث سيكون التقديم في الفترة من 5 مارس إلى 5 أبريل، عبر الموقع الالكتروني: nokhab.sidf.gov.sa.