أرامكو تطرح فرصا تدريبية لطلاب الحد الجنوبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - صامطة
نظمت أرامكو السعودية بالشراكة مع إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جازان أمس، لقاء للتعريف ببرامج التدريب والتطوير المنتهية بالتوظيف لطلاب المرحلة الثانوية في محافظات الحد الجنوبي.
وقال مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق صميلي إن مثل هذه اللقاءات التعريفية مع الجامعات والشركات تتيح للطلاب بحث الفرص التعليمية والوظيفية ليتعرفوا من خلالها على المسارات التعليمية المتاحة والفرص الوظيفية حيث يمكنهم الإبداع والنجاح في مستقبلهم التعليمي والمهني.
وركز اللقاء على التعريف بأرامكو وأدوارها الرائدة وكيفية الالتحاق بها والتعريف بشروط القبول في برنامج التدرج الوظيفي لخريجي الثانوية وبرنامج الابتعاث الخارجي، والفرص الوظيفية التي يحتاجها سوق العمل التي تتوافق مع متطلبات الخطة التنموية والاستراتيجية.
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