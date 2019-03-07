مركز بالصحة ينهي 141 ألف طلب نقل للمستشفيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تلقى مركز 937 خلال الأسبوع الماضي 10575 بلاغا، فيما أنهى 141 ألف طلب للنقل من مستشفى إلى آخر، وقدم 44705 استشارات طبية، وبلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 172388 مكالمة، و49109 استفسارات، وحجز 67858 موعدا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وبينت وزارة الصحة أن المركز تكمن خدماته في الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، وعن معاملات الصادر والوارد، إضافة إلى الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات، وبلاغات الشكاوى والاتصالات الطارئة على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.
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