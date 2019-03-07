جسر الملك فهد يسجل أعلى رقم عبور للمسافرين في 2 مارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

سجل جسر الملك فهد السبت الماضي الثاني من مارس أعلى رقم عبور للمسافرين باتجاه السعودية منذ افتتاحه بعبور 72,083 مسافرا متجاوزا ما جرى تحقيقه في 5 يناير الماضي بعبور 69,626 مسافرا.

وأشار مدير المؤسسة العامة للجسر المهندس عماد المحيسن إلى تحقيق معدلات عبور قياسية خلال 2019، مبينا أن العبور في الاتجاهين سجل 116,344 مسافرا مقابل أعلى رقم تم تحقيقه في 18 يونيو الماضي بعبور 117,935 مسافرا.

وأوضح أن المعدل اليومي في ديسمبر ويناير الماضيين تجاوز 83 ألف مسافر يوميا، بزيادة تصل إلى 12% عن معدل 2018، وهي الأعلى في تاريخ الجسر، قابل ذلك انخفاض في زمن العبور بنسبة عالية، حيث بلغت معدلات العبور خلال الفترة من العاشرة صباحا حتى الـ 12 من منتصف الليل خلال نهايات الأسبوع للثلاثة أشهر الماضية مدة 35 دقيقة ومعدلات للزمن الأعلى في الفترة نفسها نحو 65 دقيقة فقط، باستثناء حالات استثنائية جرى التعامل معها في حينها من قبل الإدارات العاملة.