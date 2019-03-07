مذكرة سعودية إماراتية لتدريب الطلاب على علوم الطيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

فتحت كليات التميز نافذة إقليمية جديدة للتدريب على علوم الطيران لطلابها ومتدربيها في السعودية مع جامعة الإمارات للطيران التي تتخذ من دبي مقرا لها من خلال إبرامها مذكرة تفاهم على هامش مشاركتها في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم الذي اختتم أعماله في مركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد التويجري ومدير جامعة الإمارات للطيران الدكتور أحمد آل علي إلى تعزيز مجالات التعاون بين كليات التميز وجامعة الإمارات للطيران لتحقيق أثر مستدام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ستتيح المذكرة تأسيس شراكة إستراتيجية لتطوير مجال التدريب التقني والمهني في مجال علوم الطيران، إضافة إلى تطوير البرامج التدريبية وتعزيز أدائها ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع.

وقال الدكتور التويجري إن المذكرة ستسهم في تنويع مصادر التعليم والتدريب وتوسيع الفرص التدريبية في مجال الطيران بين الجانبين لخدمة أبناء وبنات الشعبين الشقيقين ضمن مشروع تبادل الخبرات الطلابية بين الجانبين.

وأكد أن الاتفاقية ستمكن من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال علوم الطيران حيث تم الاتفاق على إطلاق منصة المهن المثالية في مجال الإدارة والتقنية في مجال علوم الطيران وتأهيل وتطوير مستدام للكوادر الوطنية السعودية لمواءمة سوق العمل المحلي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستشمل تقديم جامعة الإمارات للطيران برامج تدريبية في مجال علوم الطيران لمتدربي وخريجي ومنسوبي كليات التميز، بالإضافة إلى الكليات والمعاهد التابعة لها.

وأشار إلى أن جامعة الإمارات للطيران سوف تعتمد متدربي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران والكليات التقنية العالمية الأخرى وفقا للشروط المتفق عليها للالتحاق بالبرامج الخاصة بها، حيث وفرت الجامعة خصومات حصرية لكليات التميز، بالإضافة إلى تقديم دورات احترافية لتطوير منسوبي كليات التميز.

من جانبه قال الدكتور آل علي إن جامعة الإمارات للطيران تمتلك خبرة واسعة في مجال دراسات الطيران، حيث يمكن للطلبة الاختيار من بين البرامج المهنية وبرامج الدراسات الجامعية وبرامج الدراسات العليا، مؤكدا أن كافة هذه البرامج تطبق أعلى المعايير الأكاديمية وأحدث التطورات في مجال الطيران».

وبين أن الاتفاقية تشتمل على برنامج مخصص لتبادل الخبرات، حيث يمكن التحاق متدربي كليات التميز بجامعة الإمارات للطيران ومتدربي جامعة الإمارات للطيران بكليات التميز من خلال برنامج «تبادل الخبرات الطلابية».

وأشار إلى أن الاتفاقية ستتضمن تقديم برامج جديدة ومرنة بجودة عالمية تتوافق مع مستقبل التدريب التقني والمهني الذي يخدم رؤية المملكة العربية السعودية.