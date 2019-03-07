الكهرباء تدرب 22 ألف طالب على وسائل السلامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

سعيا لرفع الوعي المجتمعي من أخطار الحريق، شاركت الشركة السعودية للكهرباء لليوم الثالث على التوالي في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في القطاع الغربي، في جدة والمدينة المنورة ورابغ وتبوك، بالتنسيق مع الدفاع المدني وإدارات تعليم المحافظات الأربع، حيث جرى استقبال الطلاب والطالبات في أجنحة المعارض المخصصة للمناسبة خلال الفترة الصباحية، من خلال استهداف طلبة الصفوف الأولية المعنيين بشعار اليوم العالمي لهذا العام (سلامة الأطفال غايتنا)، وإيصال مفهوم مخاطر الحريق والوقاية منها، من خلال المجلات والرسومات الشيقة؛ كونهم الفئة الغالية على الجميع وصمام الأمان في المنازل، كما استقبل الزوار خلال الفترة المسائية، وقدمت المسابقات التفاعلية لهم.

وقدمت برامج تدريبية للزوار في الفترتين الصباحية والمسائية عن كيفية استخدام طفاية الحريق على جهاز المحاكاة الالكتروني وأنواع الحرائق، مع توضيح المادة الإطفائية الأنسب لمكافحتها والمخاطر الكهربائية داخل المنازل.

وشملت المعارض فرضيات حريق بمشاركة طلاب المدارس، وخطط الإخلاء وأهمية نقاط التجمع في المدارس، وكيفية استخدام طفايات الحريق، وبطانية الحريق وطريقة استخدامها، وأجهزة الإنذار من الحريق وأهميتها، وأنواع طفايات الحريق، ومخاطر التوصيلات الكهربائية والوسائل الآمنة لاستخدامها.

كما نفذت «السعودية للكهرباء» لليوم الثالث على التوالي أيضا وفي ذات الإطار، ممثلة بدائرة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع قطاع الأمن الصناعي، بالتعاون مع وزارة التعليم، محاضرات وبرامج توعوية وفرضية إخماد حريق، في عدد من المدارس في الرياض وحائل والقصيم؛ لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب، من خلال تدريبهم على كيفية استخدام طفايات الحريق وأنواعها.

عن المحاضرات والبرامج: