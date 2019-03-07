دخول الأمريكيين والأوروبيين للسياحة في السعودية بلا تأشيرة

نسبت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية لمسؤولين سعوديين قولهم أمس إن السعودية تخطط للسماح لمواطني الولايات المتحدة، ومعظم دول أوروبا، واليابان، والصين إما بدخول المملكة دون تأشيرة، أو منحهم تأشيرة سياحية عند هبوطهم في مطارات سعودية بحلول نهاية 2019.

واعتبرت الصحيفة أن ذلك سيمثل تقدماً في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرامية لتحرير الاقتصاد، وإعادة هيكلته، وتنويع مصادر الدخل.