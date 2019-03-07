دخول الأمريكيين والأوروبيين للسياحة في السعودية بلا تأشيرة

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واعتبرت الصحيفة أن ذلك سيمثل تقدماً في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرامية لتحرير الاقتصاد، وإعادة هيكلته، وتنويع مصادر الدخل.
شاهد.. هدية غير متوقعة تصل لمذيعة «mbc» السعودية «نرجس العوامي»
من Akhbaar24
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.