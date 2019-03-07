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دخول الأمريكيين والأوروبيين للسياحة في السعودية بلا تأشيرة

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دخول الأمريكيين والأوروبيين للسياحة في السعودية بلا تأشيرة دبي - بواسطة محمد فارس © Okaz قدمت بواسطة دخول الأمريكيين والأوروبيين للسياحة في بلا تأشيرة
نسبت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية لمسؤولين سعوديين قولهم أمس إن السعودية تخطط للسماح لمواطني الولايات المتحدة، ومعظم دول أوروبا، واليابان، والصين إما بدخول المملكة دون تأشيرة، أو منحهم تأشيرة سياحية عند هبوطهم في مطارات سعودية بحلول نهاية 2019.

واعتبرت الصحيفة أن ذلك سيمثل تقدماً في خطط ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز الرامية لتحرير الاقتصاد، وإعادة هيكلته، وتنويع مصادر الدخل.

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من Akhbaar24

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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