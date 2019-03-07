، الجيل القادم من الراديو.. ثقافة البودكاست حضور وانتشار في الشرق الأوسط ،

محمد بن مسعود - الدمام - مختصون: يوفر قيمة وحرية من خلال إمكانية إعداد محتوى أصلي مُخصص

كان هناك وقت في الماضي لم تتوفر فيه لمستمعي الراديو في المنطقة خيارات كثيرة لما يستمعون إليه في طريقهم إلى العمل. وفي ذلك الزمن البسيط كانوا يستمعون إلى الأغاني والبرامج نفسها كل يوم في طريقهم. وجاءت Apple وقدمت البودكاست إلى جميع الناس من خلال دمجها في iTunes مباشرة في عام 2005، حيث كانت لديها الرؤية لفهم أن البودكاست ستصبح الجيل القادم من الراديو، وهو ما تحقق بالفعل في الوقت الحاضر.

وعلى مدار السنوات الماضية، ازدادت شهرة البودكاست وشعبيتها، حيث يرى المزيد من مُعدي البودكاست في المنطقة ما توفره البودكاست من قيمة وحرية من خلال إمكانية إعداد محتوى أصلي مُخصص في فئات متنوعة من الأخبار والتجارة وريادة الأعمال وصولاً إلى الثقافة والكوميديا والترفيه

ويوضح شيراغ ديزاي هو أحد مُعدي البودكاست ومؤسس Tales of the Trade، وهو بودكاست يتناول رواد الأعمال في دبي وقصصهم. "تلعب البودكاست دوراً مهماً في استهلاك المحتوى اليوم.

وقد أظهرت الدراسات أن الصوت من أقوى الوسائط للتواصل، فهو أكثر شخصية وأقل تشتيتاً للانتباه من الفيديو. وفي وقتنا هذا يقضي الناس الكثير من الوقت في التنقل إلى العمل أو الجلوس أمام المكاتب، تستطيع البودكاست ملء الفراغ بسهولة وتقديم مصدر رائع للمحادثات والقيمة المضافة.

تقول مبتكرة بودكاست Kerning Cultures هبة فيشر، الذي يشارك قصصاً حول الثقافة والتاريخ والأحداث الجارية: "خلال السنوات الأربع التي ننتج فيها قصصاً للبودكاست، حدث تحول كبير في المحادثات التي تدور حول البودكاست، فحين كانت تبدأ في الماضي بسؤال: هل تعرف ما هو البودكاست؟، أصبح الناس يسألون الآن: ما البودكاست الذي تستمع إليه؟

ولكن ما هو الدافع وراء انتشار ثقافة البودكاست في المنطقة وعلى الصعيد الدولي؟

بداية فإن البودكاست مثالية لما يُسمى "استهلاك المحتوى بحسب الطلب"، فهناك شيء متوفر للجميع، ما يجعلها تجربة شخصية أكثر، ويعني أن بإمكانك الاستماع إلى ما تريد، ومتى أردت. ومثلما يجلس الناس لمشاهدة Netflix لساعات طويلة، فقد اكتشفنا أن المستمعين يستمعون إلى ساعات من البودكاست الذي نقدمه في جلسة واحدة.

تقول رنا نواس التي تقدم When Women Win، أحد أهم البودكاست الخاصة بتمكين المرأة في منطقة الشرق الأوسط: "إن البودكاست قادرة على أن تقوم بالدور الذي تريده منها، فيمكنها أن تكون مسؤولة عن تدريبنا وتعليمنا وترفيهنا.

واضافت: أنا شخصياً أستمع إلى بودكاست تعلمني كيفية النمو، وهدفي في الوقت الحالي هو أن أستمع إلى المزيد من العروض التي يمكنها أن تضحكني!

والوصول إلى البودكاست أيضاً على بُعد مجرد نقرة أو ضغطة، فتطبيق البودكاست على iPhone وiPad يسمح لأي شخص باستكشاف ملايين الحلقات الصوتية والبحث فيها بسرعة وسهولة، بالإضافة إلى الاشتراك في العروض المفضلة، وتنزيل البودكاست المفضلة وإضافتها إلى المكتبة للاستماع إليها متى أرادوا.

ويقول مؤسس بودكاست Hangout with Rushdi المضحك الذي يسلط الضوء على الفنانين والمبدعين ومبتكري المحتوى الجدد والذين لم يتم اكتشافهم بعد رشدي رفيق: تعتبر البودكاست من الوسائط التي تتمتع بمرونة كبيرة، فيمكنك الاستماع إلى البودكاست الذي تريده أثناء الاستحمام أو الطهي أو ممارسة التمارين أو القيادة أو حتى عندما يكون هناك خلاف بينك وبين شريك حياتك!

وأضاف: من وجهة نظر مُعدي البودكاست، تسمح لهم المنصة بإنشاء علامة شخصية خاصة بهم أو الارتقاء بعلامة لديهم بالفعل، فيمكنهم الاستفادة من خبرتهم في مجال معين وكسب متابعين جدد وزيادة التعريف بأنفسهم وأعمالهم. كما أنهم يعثرون على طرق جديدة للاستفادة المادية من البودكاست من خلال الاتفاقات التسويقية والرُعاة والإعلانات التي توفر لهم مصدراً جديداً للدخل. وقد أصبح إعداد البودكاست أكثر سهولة أيضاً من جانب الإنتاج، ففي الماضي كان يجب توفر استوديو عازل للصوت وميكروفونات باهظة الثمن وجهاز مزج للتسجيل. أما الآن، تكفي فكرة جيدة، ومُعدات قليلة، وجدية في العمل.

"رشدي" على سبيل المثال بدأ البودكاست الخاص به بعد أن أدرك أن هناك حاجة لتمثيل الفنانين في المنطقة ومنحهم منصة يعبرون فيها عن أنفسهم. ويقول: أردنا تسليط الضوء على الناس والشخصيات والمهارات وكل ما هو موجود في المنطقة نفسها، حيث بدا أن البودكاست التي يتم إنتاجها على المستوى الدولي تُغطي على الأمور المحلية.

إضافة إلى ذلك، تستمر منصات مثل iTunes في دعم مُعدي البودكاست المحليين، حيث تُسهل عليهم نشر محتواهم على المنصة، وخلال 48 ساعة فقط يكون لديهم رابط يمكنهم مشاركته مع العالم كله.

ويقول "شيراغ": لقد استمرت Apple في لعب دور أساسي في عالم البودكاست بصفتها المصدر الرئيس لمستمعي البودكاست وكذلك البيئة التي توفر التطبيقات وأنظمة التشغيل بشكل عام. إن Apple Podcasts هي مصدر الأغلبية العُظمى لمستمعينا، ولا شك أن منصة الإحصائيات الجديدة قد ساعدت في تحسين فهمنا للتفاصيل الدقيقة المتعلقة بأداء برامجنا اليوم.