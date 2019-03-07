، مثمنة تعاون "الخليج 365".. "أمانة مكة": حملات إبل الجنوب السائبة تتواصل ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت أصحابها لعدم ترك حلالهم: توجيه يومي بالمرور على المخططات

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع خبر نشرته "الخليج 365"، أمس الأربعاء، تحت عنوان "الإبل السائبة تروّع سكان مخططات جنوب مكة.. والأهالي يستغيثون"؛ مؤكدة أن الحملات مستمرة لإزالة حظائر الإبل؛ لافتة إلى أن الإبل التي وردت في التقرير تعتبر سائبة، وقد تم مصادرة أعداد كبيرة منها وإحالتها إلى وحدة الذبح لاتخاذ اللازم.

وتفصيلًا؛ قالت أمانة العاصمة المقدسة في تعقيبها على الخبر: "إشارة إلى التقرير الصحفي المنشور بصحيفة "الخليج 365" الإلكترونية تحت عنوان "الإبل السائبة تروّع سكان مخططات جنوب مكة.. والأهالي يستغيثون"؛ فعليه نفيدكم بأن بلدية جنوب مكة الفرعية مستمرة في الحملات الرقابية الميدانية، بالتنسيق مع الضبط الإداري ووحدات الذبح، وقد تم إزالة حظائر ومواقع عديدة ضمن المخططات المذكورة؛ علمًا بأن الإبل التي وردت في التقرير هي إبل سائبة متنقلة، وقد قامت البلدية مسبقًا بمصادرة أعداد كبيرة من تلك الإبل وإحالتها إلى وحدات الذبح لاتخاذ اللازم.

وأضافت: "كما نفيدكم بأنه تم توجيه المراقبين بالمرور على المخططات السكنية المذكورة بصفة يومية لرصد الإبل السائبة وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية إلى حين تحديد موعد الإزالة".

ودعت الأمانة جميعَ أصحاب الإبل لعدم ترك حلالهم سائبًا؛ مؤكدة أن أمين العاصمة المقدسة قد أصدر توجيهاته لكل البلديات الفرعية بسرعة مصادرة أي إبل سائبة والتعرف على أصحابها والرفع عنهم لمقام الإمارة لتطبيق النظام نحوهم.

وثمّنت أمانة العاصمة المقدسة الدورَ الذي تقوم به "الخليج 365" حيال الظاهرة؛ حيث قالت: "نثمّن لكم تعاونكم الدائم معنا لرصد المخالفات وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين".

وكان عدد من سكان مخططات جنوب مكة المكرمة "5، 6، 7، 8"، قد شَكَوْا أمس من تحول مخططاتهم إلى مَرَاعٍ للإبل السائبة، وسط مطالبات بضرورة إبعادها وتطبيق العقوبات تجاه المخالفين الذين تركوا لها العنان والتجول في الشوارع دون أدنى مسؤولية.

وأشار السكان في شكواهم لـ"الخليج 365"، إلى أنهم خاطبوا بلدية جنوب مكة مرارًا وتكرارًا من أجل مصادرة تلك الإبل عن الأحياء والشوارع؛ ولكن دون جدوى.

وتساءل سكان مخططات جنوب مكة "5، 6، 7، 8"، حينها، عن دور الجهات الرقابية للحفاظ على سلامة سالكي الطرق والحفاظ على الممتلكات العامة؛ لافتين إلى أن ظاهرة تجول الإبل داخل مخططاتهم في تزايد؛ خاصةً خلال هذه الفترة؛ ولا سيما أن المنطقة تشهد أجواء ربيعية أسهمت في تكاثرها.

وطالبوا الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة تطبيق العقوبات بحق المخالفين الذين تركوا للإبل العنان والتجول في الشوارع والمخططات دون الاكتراث لما قد تُسببه من حوادث دامية؛ فضلًا عن مدى خطورتها على الممتلكات العامة.