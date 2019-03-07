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نفّذت "صحة عسير" عددًا من القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، بالإغلاق لـ(3) مجمعات طبية عامة ومجمع طبي متخصص وإغلاق أقسام داخلية ببعض المنشآت.
جاء ذلك لارتكابها العديد من المخالفات المتكررة من أبرزها عدم التقيد بنظام مكافحة العدوى، ونظام التخلص من النفايات الطبية بشكل آمن، ونقص في الكوادر الطبية والتجهيزات وغيرها من المخالفات؛ حيث تم الإغلاق تحفظيًّا حتى يتم تلافي جميع الملاحظات.
"الصحة" تغلق ٤ مجمعات طبية مخالفة بعسيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-07
نفّذت "صحة عسير" عددًا من القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، بالإغلاق لـ(3) مجمعات طبية عامة ومجمع طبي متخصص وإغلاق أقسام داخلية ببعض المنشآت.
جاء ذلك لارتكابها العديد من المخالفات المتكررة من أبرزها عدم التقيد بنظام مكافحة العدوى، ونظام التخلص من النفايات الطبية بشكل آمن، ونقص في الكوادر الطبية والتجهيزات وغيرها من المخالفات؛ حيث تم الإغلاق تحفظيًّا حتى يتم تلافي جميع الملاحظات.
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
10:04 AM
لم تتقيد بنظام مكافحة العدوى والنفايات الطبية
نفّذت "صحة عسير" عددًا من القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، بالإغلاق لـ(3) مجمعات طبية عامة ومجمع طبي متخصص وإغلاق أقسام داخلية ببعض المنشآت.
جاء ذلك لارتكابها العديد من المخالفات المتكررة من أبرزها عدم التقيد بنظام مكافحة العدوى، ونظام التخلص من النفايات الطبية بشكل آمن، ونقص في الكوادر الطبية والتجهيزات وغيرها من المخالفات؛ حيث تم الإغلاق تحفظيًّا حتى يتم تلافي جميع الملاحظات.
، "الصحة" تغلق ٤ مجمعات طبية مخالفة بعسير ،
المصدر : الخليج 365
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