، "الصحة" تغلق ٤ مجمعات طبية مخالفة بعسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم تتقيد بنظام مكافحة العدوى والنفايات الطبية

نفّذت "صحة عسير" عددًا من القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، بالإغلاق لـ(3) مجمعات طبية عامة ومجمع طبي متخصص وإغلاق أقسام داخلية ببعض المنشآت.

جاء ذلك لارتكابها العديد من المخالفات المتكررة من أبرزها عدم التقيد بنظام مكافحة العدوى، ونظام التخلص من النفايات الطبية بشكل آمن، ونقص في الكوادر الطبية والتجهيزات وغيرها من المخالفات؛ حيث تم الإغلاق تحفظيًّا حتى يتم تلافي جميع الملاحظات.