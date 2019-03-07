، "أمن الطرق" يزور عددًا من المرضى والمصابين بمستشفيات الرياض ،

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تزامنًا مع انطلاق الحملة التوعوية لأمن الطرق "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، زار عدد من منسوبي أمن الطرق، عددًا من المستشفيات في مدينة الرياض؛ من أجل الاطمئنان على صحة المرضى والمصابين وتقديم الهدايا التذكارية لهم.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة في رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية؛ حيث وجّه مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، بإطلاق الحملة الموسعة في كل المناطق تحت مسمى "أمنكم وسلامتكم هدفنا".
وتهدف هذه الحملة التي يشرف عليها قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان، إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطريق من أفراد ومؤسسات، وخلق التعاون بينهم بما يخدم السلامة الأمنية المرورية على الطرق الخارجية.
"أمن الطرق" يزور عددًا من المرضى والمصابين بمستشفيات الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-07
تزامنًا مع انطلاق الحملة التوعوية لأمن الطرق "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، زار عدد من منسوبي أمن الطرق، عددًا من المستشفيات في مدينة الرياض؛ من أجل الاطمئنان على صحة المرضى والمصابين وتقديم الهدايا التذكارية لهم.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة في رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية؛ حيث وجّه مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، بإطلاق الحملة الموسعة في كل المناطق تحت مسمى "أمنكم وسلامتكم هدفنا".
وتهدف هذه الحملة التي يشرف عليها قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان، إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطريق من أفراد ومؤسسات، وخلق التعاون بينهم بما يخدم السلامة الأمنية المرورية على الطرق الخارجية.
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
09:35 AM
ضمن حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" لرفع مستوى السلامة المرورية
تزامنًا مع انطلاق الحملة التوعوية لأمن الطرق "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، زار عدد من منسوبي أمن الطرق، عددًا من المستشفيات في مدينة الرياض؛ من أجل الاطمئنان على صحة المرضى والمصابين وتقديم الهدايا التذكارية لهم.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة في رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية؛ حيث وجّه مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، بإطلاق الحملة الموسعة في كل المناطق تحت مسمى "أمنكم وسلامتكم هدفنا".
وتهدف هذه الحملة التي يشرف عليها قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان، إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطريق من أفراد ومؤسسات، وخلق التعاون بينهم بما يخدم السلامة الأمنية المرورية على الطرق الخارجية.
، "أمن الطرق" يزور عددًا من المرضى والمصابين بمستشفيات الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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