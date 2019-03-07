جريمة بشعة تهز عسير.. مواطن يقتل شقيقه الأكبر

في جريمة بشعة، أقدم مواطن على قتل شقيقه الأكبر بمركز الأمواه التابع لمحافظة تثليث شرق منطقة عسير. و أن الجاني أقدم مساء أمس على قتل شقيقه الأكبر في ظروف غامضة.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثة وفتحت تحقيقاتها في الجريمة، وتم نقل الجثة لمستشفى المحافظة، ولا زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق.