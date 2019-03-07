كراني يتوقع تقلبات جوية على بعض المناطق

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية متلاحقة من عنصري الحرارة والرياح، في الفترة القادمة.

وقال كراني، عبر حسابه الرسمي: بعون الله تعيش أجواؤنا تقلبات جوية متلاحقة، خاصة مع عنصُرَي الحرارة والرياح.. والفترة الانتقالية تمتاز بتقلبات تأخذنا إلى فصل الربيع في 21 مارس. وأضاف: تراجع الكتلة هذه الليلة للشمال وتعمقها فجرًا حتى منتصف الغد.. ثم انسحابها مساء للشمال، وينحصر نشاطها على الشرقية مع استقرار نسبي في الرياح.