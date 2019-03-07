قرر مجلس الضمان الصحي إلزام شركات التأمین بالرد على طلبات تحمل تكالیف العلاج خلال ساعة واحدة على أن یستثنى من ذلك الحالات الطارئة.
وأوضح مجلس الضمان الصحي وفقاً لـ”المدينة”، أن الحالات التي یحتاج لھا طلب موافقة ھي المعالجة في العیادات الخارجیة إذا كانت تكلفة العلاج للمرة الواحدة یحتمل أن تزید على 500 ریال، والعملیات الجراحیة للحالات غیر الطارئة، والتنویم للحالات الطارئة خلال24 ساعة من الدخول، وجلسات العلاج الطبیعي بعد الجلسة الأولى. وبيّن أنه في حالة عدم موافقة شركة التأمین على طلب تحمل تكاليف العلاج یجب توضیح ذلك كتابیاً مع بیان الأسباب خلال الـ60 دقیقة من استلام الطلب.
كانت هذه تفاصيل خبر الضمان الصحي يلزم شركات التأمين بالرد على طلبات تكالیف العلاج خلال 60 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.