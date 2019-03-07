تنبيهان متقدمان للشرقية والرياض.. أتربة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن متقدمَيْن للمنطقة الشرقية والرياض حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء، وتتحرك لتشمل الأجزاء الجنوبية للمحافظة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 صباح الخميس.
وذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والسليل والأفلاج والأجزاء المجاورة، وتمتد إلى الطريق الواصل إلى وادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 صباح الخميس.
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