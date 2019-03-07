تركيا تصف السعوديين بـ “الذباب “

وصفت وكالة الأناضول التركية، النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنهم ” ذباب إلكتروني ” ، بعدما فضحوا تهديدات وزير داخلية تركيا للسياح الألمان. وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد هدد باعتقال السياح الألمان الذين يشاركون في مظاهرات معارضة للنظام التركي في ألمانيا. و دعا ” صويلو ” ، السلطات في بلاده إلى اتخاذ إجراءات ضد السياح الألمان الذين يشاركون في فعاليات ومظاهرات معارضة ومن بينها اعتقالهم بمجرد وصولهم إلى المطارات التركية.

وتداول النشطاء السعوديون، كلمة صويلو التي تفضح النظام التركي الذي يدعم بشكل غير مباشر الإرهاب، لإظهاره على حقيقته، ما أغضب وكالة الأناضول التركية. وردَّ حساب الوكالة على ” تويتر ” ، على المغردين السعوديين واصفة إياهم ” بالذباب الإلكتروني ” في أكثر من تغريدة لها، كما اعتبرت أنهم اجتزأوا حديث وزير داخلية تركيا. وإن دلَّ رد فعل الوكالة على شيء، فإن يدل على قوة الشعب والمغرد السعودي التي لا يستهان بها، إذ خشيت منه دولة بها 90 مليون نسمة.