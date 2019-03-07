تنبيهات متقدمة برياح مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات متقدمة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، على مناطق الرياض، والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران.

وتبدأ الحالة الجوية على منطقة الرياض، الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، وتنتهي الساعة العاشرة صباح الخميس، وتشمل الخرج والسليل والأفلاج والأجزاء المجاورة والطريق الواصل إلى وادي الدواسر.

وبالتزامن مع ذلك، تبدأ الحالة الجوية على المنطقة الشرقية، الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، وتنتهي الساعة العاشرة صباح الخميس، وتشمل الأحساء والأجزاء المجاورة وتتحرك لتشمل الأجزاء الجنوبية من المحافظة.

وتبدأ الحالة الجوية على منطقة الرياض، الساعة الثامنة صباح الخميس، وتنتهي الساعة السادسة مساء، وتشمل الموية وتربة ورنية وظلم، تمتد إلى الطائف والأجزاء المجاورة.

كما تشهد المنطقة حالة جوية تبدأ الساعة السادسة صباح الخميس وتنتهي الساعة السادسة مساء، وتشمل جدة ومكة المكرمة ورابغ والأجزاء المجاورة، وتشمل الطريق الواصل إلى ينبع.

وتبدأ الحالة الجوية على منطقة المدينة المنورة، الساعة السادسة صباح الخميس، وتنتهي الساعة السادسة مساء، وتشمل مهد الذهب والحناكية واليتمة وينبع والأجزاء المجاورة، وقد تشمل المدينة المنورة.

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كما تبدأ الحالة الجوية على منطقة نجران، الساعة الثامنة صباح الخميس، وتنتهي في الثامنة مساءً، وتشمل شرورة وتمتدّ لتشمل نجران والأجزاء المجاورة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها لحالة طقس اليوم، الخميس، أن تتأثر منطقتا المدينة المنورة، ومكة المكرمة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة خلال الليل والصباح الباكر.

وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضحت الهيئة أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على شمال غرب المملكة.

ووفق الهيئة؛ تُسجّل نجران أعلى درجة حرارة تصل إلى 31 درجة، وكانت أدنى درجة حرارة من نصيب تبوك وتصل إلى 4 درجات.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون من جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18-38 كم/ ساعة تتحول مساءً شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.