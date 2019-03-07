وفاة سعوديَّيْن وإصابة اثنين آخرين في حادث مروّع بالبحرين

وقع بين مركبة وشاحنة.. والسفارة تتابع
أعلنت السفارة السعودية في البحرين، عن وفاة اثنين من المواطنين وإصابة آخرين في حادث مروري مروّع، وقع صباح الأربعاء في الجانب البحريني من جسر الملك فهد.
وقالت السفارة -في تغريدة عبر حسابها في تويتر، مساء الأربعاء-: «تلقّت السفارة صباح الأربعاء، اتصالًا من مرور جسر الملك فهد بالجانب البحريني، يفيد بوقوع حادث مروري أليم بالجسر (الجانب البحريني)، بين مركبة تقلّ مواطنين سعوديين وشاحنة».
وتابعت السفارة: «وفقًا للمعلومات الأولية، تسبب الحادث في وفاة مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين، والحادث ما زال تحت متابعة السفارة مع الجهات المختصة بالبحرين ومتابعة الحالة الصحية للمصابين في الحادث..».
ومن جهتها؛ قالت مؤسسة جسر الملك فهد، في حسابها على «تويت»، إن الحادث وقع عندما اصطدمت مركبة بشاحنة على جسر الملك فهد بالجانب البحريني، باتجاه السعودية.
وأوضحت المؤسسة أن الحادث «تسبّب في إغلاق الجسر بهذا الاتجاه من قبل الجهات المختصة مدة ساعة واحدة، مع بطء في الحركة بسبب معالجة موقع الحادثة حفاظاً على سلامة المسافرين».
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