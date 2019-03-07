الفالح: طرح «أرامكو» والشركات التابعة لها للاكتتاب خلال عامين

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، إنه يُجرى العمل على طرح شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها وجميع المصافي للاكتتاب خلال عامين.

وأضاف الفالح، في تصريحات صحفية خلال زيارته لمقر شركة ساتورب ومجمع مصانع شركة صدارة، أن السعودية تصدر نحو مليون برميل من المشتقات النفطية يوميًا، بالإضافة إلى كميات من الغاز المسال، بجانب تصدير ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا.

وأكد الفالح، أن السعودية تمتلك أفضل بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مُشيرًا إلى أن المعاملة متساوية لجميع المستثمرين وراء جعل السعودية البيئة الاستثمارية الأفضل.

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وأوضح، أن صدارة وساتورب تُفكر في توسعات تُضاهي المرحلة الأولى من كل شركة، مُعلنًا أن الصناعة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات في القريب العاجل، لافتًا إلى أن مناطق الصناعات التحويلية في «صدارة وساتورب» سيتم تحفيزها، والتوسع في الإنتاج منها لصناعات ذات قيمة مضافة.

وتابع: «60% من أجزاء السيارة يتم تصنيعها في السعودية، والوزارة تعمل على تعزيز سلاسل القيمة المضافة».

ولفت وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى أن السعودية تبني مصنعًا للنحاس والعوازل؛ مما يؤهلها للدخول في صناعة السيارات الكهربائية.