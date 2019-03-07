شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مشاركا في ورشة تطوير الإرشاد الطلابي بالجامعة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

نظم مركز الإرشاد الطلابي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مساء أمس الأول، ورشة عمل بعنوان: «تطوير خدمات الإرشاد الطلابي»، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور رباح العنزي ومشاركة 60 شخصا من العاملين في مجال الإرشاد الطلابي والباحثين والمهتمين بعملية إرشاد وتوجيه الطلاب.

وأوضح مدير المركز الدكتور هلال الحارثي أن الورشة هدفت إلى نشر وتعزيز ثقافة الإرشاد الطلابي، وبحث آليات تحقيق برامج الإرشاد الطلابي لرؤية المملكة 2030، مستعرضا أبرز التوجهات الحديثة والتجارب الناجحة في مجال تطوير أساليب الإرشاد الطلابي. وبين الدكتور الحارثي أن الورشة تناولت دور الإرشاد الطلابي في عملية ربط مخرجات الجامعة بسوق العمل وأبرز التحديات التي تواجه الإرشاد الطلابي بالجامعة وبحث سبل مواجهتها، إضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات التقنية والتجارب الرائدة في مجال الإرشاد الطلابي، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الإرشاد الطلابي، وكذلك الإسهام في إثراء النتاج البحثي المتخصص في الإرشاد الطلابي، ووضع معايير تقييم لبرامج الإرشاد الطلابي لتحقيق الجودة. وأضاف الدكتور الحارثي أن ورشة العمل التي حظيت بتفاعل الحضور، شهدت عرض أبرز التجارب العالمية في مجال الإرشاد الطلابي كالتجربة اليابانية، والأمريكية، والماليزية، وبعض التجارب المحلية بهدف الاستفادة منها والوقوف على التجارب الناجحة.