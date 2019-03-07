شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة الترميز الطبي بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن مساء أمس الأول رجال الأعمال بالمحافظة، بحضور مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية، وذلك بمقر الغرفة التجارية وأعلن سموه عن انطلاق مبادرة الترميز الطبي بالتعاون مع جامعة حفر الباطن الهادفة إلى بناء كفاءات وطنية في الترميز الطبي، ومبادرة جمعية الثروة الحيوانية بالتعاون مع الغرفة التجارية وفرع وزارة الزراعة.

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض مرئي لأبرز ما تقدمه الغرفة منذ نشأتها من فعاليات ومبادرات واتفاقيات، مشيداً بدور رجال الأعمال في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم واهتمام وتطوير للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات للمملكة، مؤكدا دور الغرفة ورجال الأعمال في دفع عجلة التنمية من خلال الفرص الاستثمارية نظرا لما تتمتع به المحافظة من مزايا وروافد اقتصادية متنوعة جاذبة للاستثمار.