شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة الترميز الطبي بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
واطلع سموه خلال اللقاء على عرض مرئي لأبرز ما تقدمه الغرفة منذ نشأتها من فعاليات ومبادرات واتفاقيات، مشيداً بدور رجال الأعمال في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.
ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم واهتمام وتطوير للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات للمملكة، مؤكدا دور الغرفة ورجال الأعمال في دفع عجلة التنمية من خلال الفرص الاستثمارية نظرا لما تتمتع به المحافظة من مزايا وروافد اقتصادية متنوعة جاذبة للاستثمار.
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