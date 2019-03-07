الان تتابع تعليم الطائف يوجه بتحديث بيانات منسوبيه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: وجهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف جميع منسوبيها (بنين وبنات) في الادارات والمكاتب والمدارس والروضات بتحديث بياناتهم الوظيفية على منصة بياناتي الوظيفية. للاسهام في رفع جودة ودقة البيانات وتوفير خدمات إلكترونية تفاعلية واستعلامية للموظف الحكومي لتسهيل التواصل مع الوزارة

وشدد الادارة على جميع منسوبيها بسرعة البدء في تحديث بياناتهم عبر المنصة على الرابط :

ei.mcs.gov.sa

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