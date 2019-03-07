السعودية | فنان العرب يشدو بروائعه في أمسية خيرية بالرياض

شكرا لقرائتكم فنان العرب يشدو بروائعه في أمسية خيرية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحيا فنان العرب محمد عبده أمسية طربية في الرياض ضمن فعاليات (موسمية #مزولة الخيرية.. عيش جوهم)، بحضور الأمير بدر بن عبدالمحسن والأمير عبدالرحمن بن مساعد.

وقدم فنان العرب على العود 12 عملاً غنائياً من أشهر أعماله مثل: "وين أحب الليلة" و"ما عاد بدري" و"ليالي نجد"، وكذلك صدح بـ"المعازيم" و"أرسل سلامي" و"أيّوه"، وأطرب الحضور بـ"اختلفنا" و"على البال" وكانت عروس الختام "يا مستجيب للداعي".

وأكد الفنان محمد عبده، في حديث إعلامي، أهمية الحفلات الخيرية، وتمنى أن تكون لها جدولة وتضم إلى برامج الترفيه حتى يكون لها معنى، على حد وصفه.

في حين أعلن أن حفلته القادمة ستكون في مدينة الأحساء (شرق السعودية) التي احتفلت باختيارها عاصمة للسياحة العربية.