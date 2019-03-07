انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد هروبهما.. هونغ كونغ تمنح سعوديتيّن مهلة لتسوية أوضاعهما والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 08:36 صباحاً - أمهلت دائرة الهجرة في هونغ كونغ، الشقيقتين السعوديتين، "ريم وروان" البالغتين من العمر 20 و18 عاماً، مهلة حتى الثامن من أبريل المقبل لتسوية أوضاعهما وذلك بعد طلبهما تمديد التأشيرة التي انتهت الخميس، الأول من مارس الجاري.

ريم وروان عالقتان في هونغ كونغ، اتهمتا مسؤولين سعوديين بمحاولة اختطافهما عبر أخذ جواز سفرهما في مطار هونغ كونغ التي توقفتا فيها في طريقهما إلى ملبورن بأستراليا، وحجز رحلة عودة لهما إلى السعودية عبر دبي، رفضتا ذلك وهربتا من المطار إلى المدينة منذ سبتمبر الماضي.

محامي الشقيقتين، مايكل فالدير، لفت في بيان له وفق ما نشر موقع "سي إن إن" إلى أنه ورغم منح دائرة الهجرة في هونغ كونغ تمديدا لتأشيرة ريم وروان إلا أنها لوحت بأن الشقيقتين يمكن محاكمتهما وتسفيرهما رغم ذلك.

وكانت ريم وروان قد نشرتها في تغريدات سابقة على صفحتهما بموقع "تويتر"، قالتا فيها: "نحن في حالة خوف في كل يوم نمضيه بهونغ كونغ.. نريد المغادرة إلى دولة ثالثة ومكان آمن في أقرب وقت ممكن.. نأمل بأن يحصل ذلك في أقرب فرصة وأن تسمح لنا الحكومة في هونغ كونغ بالبقاء هنا حتى إلى حينها".

تقول الأختان إن المعاملة في منزلهما كانت سيئة، وكانتا على قناعة تامة بأن لا مستقبل لهما في مثل هذا المجتمع "الذي يضع النساء عن ولاية الرجل، ويحدد من طموحاتهن"، ولهذا قررت ريم وروان، أخذ جوازات سفرهما، وإخفاء عباءتيهما تحت الأسرّة، والهروب من شقة عائلتهما في كولومبو، وركوب طائرة متجهة إلى هونغ كونغ ومنها إلى أستراليا.

تروي روان بعضاً مما تتذكره عن حياتها في السعودية، وتقول: "في بيتنا، كنا دائماً الفتاتين المطيعتين التي يرغب أي أب وأم بهما. إن طلبوا منا تنظيف البيت، ننظف. وإن طلبوا منا الطبخ، نطبخ"، بالطبع، هذه القوانين والقواعد لم تكن تطبق على أشقائهم من الذكور، بل على العكس، كان يُطلب منهم ضرب أخواتهم، ليصبحوا "رجالاً أفضل".

خلال الفترة الماضية، كانت ريم وروان تخططان للهروب سراً، ولم تكونا تتناقشان علانية، بل اكتفيتا بالحديث عبر رسائل "واتساب".

وفي الليلة الأخيرة خلال وجودهما في كولومبو، بدأت الأختان تقومان بالتحضيرات على عجل، فقامت ريم بحجز سيارة الأجرة، وكان على روان الدخول إلى غرفة والديها واقتناص جوازات السفر من الحقيبة ومن ثم إعادة الحقيبة إلى الغرفة لعدم إثارة الشكوك.

وفي تلك الليلة، خرجت الفتاتان من المنزل للمرة الأولى من دون عباءة، وحجزتا مقعدين في الرحلة إلى هونغ كونغ، ومقعدين آخرين في الرحلة إلى ملبورن في أستراليا، التي حصلن على فيزا سياحية لزيارتها عبر الإنترنت.

بعد وصول الطائرة إلى هونغ كونغ، وجدت الشابتان رجلين بانتظارهما، أحدهما يدعى نعيم خان، وهو مدير مركز الطيران السريلانكي، ونعمان شاه، ممثل عن مجموعة جاردين لخدمات الطيران.

بعدها التقت الفتاتان بمحاميهما مايكل فيدلر، الذي أخبرهما عن إلغاء رحلتهما إلى أستراليا، وأن هناك رحلة أخرى بانتظارهما إلى دبي.

وجدير بالذكر أن أعداد السعوديين المتقدمين بطلبات لجوء على مستوى العالم آخذة في الزيادة، وفي مقدمتهم النساء الهاربات من نظام الوصاية المفروض عليهن في المملكة.

وكشف هروب الفتاة السعودية رهف القنون في يناير الماضي، أسراراً لم تكن تعرف عن حال المرأة السعودية التي تعيش تحت نظام الولاية الذي يصادر الكثير من حقوقها كالعمل والدراسة والسفر من دون إذن ولي أمر.