ضبط مخالفات صيد بحري في جدة

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي بأن وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة وبالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمحافظة جده تمكنت من ضبط مخالفي نظام الثروة السمكية وذلك باستخدام أدوات صيد مخالفة تمثلت في مجموعة من الشوارات المصنعة من مادة البلاستيك وذلك أثناء قيام المختصين بالوحدة من القيام بالجولات الرقابية على مرافئ الصيد بالمحافظة .

وأكد مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة، رده بن عبادل الزهراني على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الاجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والانظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

كما شدد الجار الله على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.