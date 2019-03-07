، "آل جابر": المملكة الأكثر والأسرع دعمًا لليمن.. 750 مليون دولار لـ2019 ،

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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن المملكة هي الدولة الأكثر والأسرع دعمًا لليمن؛ مشيرًا إلى روابط الأخوة والعلاقات التاريخية القوية التي تجمع بين شعب وقيادة المملكة والجمهورية اليمنية الشقيقة.
وبيّن "آل جابر" في ندوة استضافها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مساء أمس بعنوان "الحالة الإنسانية في اليمن من الإغاثة إلى التنمية وإعادة الإعمار"، وبالتنسيق مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن دعم المملكة في إطار خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة باليمن، والتي أقرتها الأمم المتحدة لعام 2019م، وصل إلى مبلغ 750 مليون دولار أمريكي.
وتحدث "آل جابر" في الندوة التي شهدت حضورًا غفيرًا من السياسيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن اليمني، عن مشاريع التنمية والإعمار في سبع قطاعات حيوية والتي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وقال: إن "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" يعمل على توفير فرص العمل للأخوة اليمنيين وتدريبهم، ويساهم البرنامج في تنمية الاقتصاد اليمني عبر منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات توليد الكهرباء.
وأشار إلى تأثير منحة المشتقات النفطية السعودية على تنمية الاقتصاد اليمني؛ مما ساهم في تطوير البنية التحتية، وإيجاد فرص عمل، وتحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل، وإضعاف تأثير الجماعات الإرهابية والحد من الإرهاب.
وتطرق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن إلى تحديات التنمية التي تواجه اليمن، ومنها: مشاكل موارد الدولة، واستغلال السياسة وخلطها بالاقتصاد، ومشكلات استيعاب المانحين، وعدم وجود بنيه تحتية، واحتكار القطاع الخاص، وشح المياه.
"آل جابر": المملكة الأكثر والأسرع دعمًا لليمن.. 750 مليون دولار لـ2019وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-07
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن المملكة هي الدولة الأكثر والأسرع دعمًا لليمن؛ مشيرًا إلى روابط الأخوة والعلاقات التاريخية القوية التي تجمع بين شعب وقيادة المملكة والجمهورية اليمنية الشقيقة.
وبيّن "آل جابر" في ندوة استضافها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مساء أمس بعنوان "الحالة الإنسانية في اليمن من الإغاثة إلى التنمية وإعادة الإعمار"، وبالتنسيق مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن دعم المملكة في إطار خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة باليمن، والتي أقرتها الأمم المتحدة لعام 2019م، وصل إلى مبلغ 750 مليون دولار أمريكي.
وتحدث "آل جابر" في الندوة التي شهدت حضورًا غفيرًا من السياسيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن اليمني، عن مشاريع التنمية والإعمار في سبع قطاعات حيوية والتي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وقال: إن "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" يعمل على توفير فرص العمل للأخوة اليمنيين وتدريبهم، ويساهم البرنامج في تنمية الاقتصاد اليمني عبر منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات توليد الكهرباء.
وأشار إلى تأثير منحة المشتقات النفطية السعودية على تنمية الاقتصاد اليمني؛ مما ساهم في تطوير البنية التحتية، وإيجاد فرص عمل، وتحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل، وإضعاف تأثير الجماعات الإرهابية والحد من الإرهاب.
وتطرق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن إلى تحديات التنمية التي تواجه اليمن، ومنها: مشاكل موارد الدولة، واستغلال السياسة وخلطها بالاقتصاد، ومشكلات استيعاب المانحين، وعدم وجود بنيه تحتية، واحتكار القطاع الخاص، وشح المياه.
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
08:21 AM
قال: برنامج الإعمار يساهم في تنمية الاقتصاد اليمني عبر منحة المشتقات النفطية
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن المملكة هي الدولة الأكثر والأسرع دعمًا لليمن؛ مشيرًا إلى روابط الأخوة والعلاقات التاريخية القوية التي تجمع بين شعب وقيادة المملكة والجمهورية اليمنية الشقيقة.
وبيّن "آل جابر" في ندوة استضافها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مساء أمس بعنوان "الحالة الإنسانية في اليمن من الإغاثة إلى التنمية وإعادة الإعمار"، وبالتنسيق مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن دعم المملكة في إطار خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة باليمن، والتي أقرتها الأمم المتحدة لعام 2019م، وصل إلى مبلغ 750 مليون دولار أمريكي.
وتحدث "آل جابر" في الندوة التي شهدت حضورًا غفيرًا من السياسيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن اليمني، عن مشاريع التنمية والإعمار في سبع قطاعات حيوية والتي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وقال: إن "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" يعمل على توفير فرص العمل للأخوة اليمنيين وتدريبهم، ويساهم البرنامج في تنمية الاقتصاد اليمني عبر منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات توليد الكهرباء.
وأشار إلى تأثير منحة المشتقات النفطية السعودية على تنمية الاقتصاد اليمني؛ مما ساهم في تطوير البنية التحتية، وإيجاد فرص عمل، وتحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل، وإضعاف تأثير الجماعات الإرهابية والحد من الإرهاب.
وتطرق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن إلى تحديات التنمية التي تواجه اليمن، ومنها: مشاكل موارد الدولة، واستغلال السياسة وخلطها بالاقتصاد، ومشكلات استيعاب المانحين، وعدم وجود بنيه تحتية، واحتكار القطاع الخاص، وشح المياه.
، "آل جابر": المملكة الأكثر والأسرع دعمًا لليمن.. 750 مليون دولار لـ2019 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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