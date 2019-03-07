، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على نجران والرياض والشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - عوالق ترابية مثارة على مكة والمدينة وسماء غائمة شمال غرب المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتأثر منطقتا المدينة المنورة ومكة المكرمة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة خلال الليل والصباح الباكر، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًّا على شمال غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18- 38كم/ساعة تتحول مساءً شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.