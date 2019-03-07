السعودية «ضيف شرف» المؤتمر العلمي الثامن لجامعة عين شمس المصرية

تحل المملكة العربية السعودية، ضيف شرف المؤتمر الدولي الثامن لجامعة عين شمس المصرية، المُقرر عقده أوائل الشهر القادم، بعنوان «الإبداع.. الابتكار.. الصناعة».

ويُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وتُشارك المملكة بوفد رفيع المستوى يضم الأمير نايف بن ثنيان آل سعود، والدكتور أحمد بن سالم العمري، وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور سعد بن عبد الرحمن العمري وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي.

وكذلك الدكتور إبراهيم بن عطية السلمي، وكيل كلية الشريعة، جامعة أم القرى، والدكتور عبد المعطي بن محمد سمسم، مدير متحف جامعة أم القرى سابقًا، والأستاذ بكلية الشريعة، والدكتور محمد بن سالم الشهري، المشرف على إدارة التعاون الدولي بجامعة الملك خالد، والدكتورة أمل التميمي وكيلة قسم الإعلام بجامعة الملك سعود.