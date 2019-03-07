السعودية اليوم / غرفة نجران تنظم دورة "إنهاء عقود العمل"



نجران 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

نفذت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران أمس دورة تدريبية بعنوان "إنهاء عقود العمل"، وذلك بمقر الغرفة.

وتشتمل الدورة على العديد من المحاور أهمها، الطبيعية القانونية التي تحمي عقد العمل، و الأسباب المشتركة لإنهاء عقد العمل والذي يحمل مدة محددة و غير محددة، والأسباب الخاصة لإنهائها، والإنهاء الغير مشروع لعقد العمل والآثار المترتبة عليه.

كما تهدف الدورة إلى زيادة الوعي القانوني بالعقود و آثارها المباشرة وغير المباشرة في التنمية وفي حل كثير من التحديات التي تعترض القطاع الخاص.

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07:29ت م

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