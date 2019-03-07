أخبار الطقس في الرياض اليوم الخميس 30-6-1440

ننشر لكم أخبار الطقس في الرياض اليوم 30 من جمادى الآخر 1440 والموافق السابع من مارس لعام 2019 حيث تعرضت الرياض أمس الأربعاء إلى موجة كبيرة من الطقس السيء والرياح المثيرة للأتربة، حيث انعدمت الرؤية بشكل تام على الطرق السريعة، وقد بدأت الرياح تشتد منذ الثانية عشرة بعد ظهر الأربعاء ووصلت ذروتها في السادسة مساء، هذا وقد حذر خبراء الأرصاد الجوية من الخروج من المنازل بالأمس بسبب شدة الرياح والتي وصلت سرعتها إلى 39 كيلو متراً، نجوم مصرية ينشر لكم أخبار طقس الرياض اليوم الخميس.

أخبار الطقس في الرياض اليوم الخميس

يتعرض الطقس في الرياض لموجة أخرى من الرياح المثيرة للأتربة ولكن سرعتها أقل من الأمس، حيث تقل سرعة الرياح حتى تصل إلى 11 إلى 17 كيلو متر في الثانية مع إستمرار الغبار وتزداد نسبة الرطوبة اليوم لتصل إلى 52 في المائة وهي نسبة عالية في الرياض للمرة الأولى من وقت طويل.

ويتوقع خبراء الأرصاد بأن احتمالية سقوط الأمطار الرعية في الرياض هي احتمالية ضئيلة جداً قد تصل إلى 1 في المائة، مما يعني إستمرار موجة الغبار، وقد وجهت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بضرورة تجهيز غرف الطواريء بالمستشفيات في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية حتى يمكنها استقبال كافة مرضى الجهاز التنفسي والذين يتأثرون بشكل كبير من جراء الطقس في الرياض الذي تغلب عليه الطبيعة الصحراوية.

بيان درجات الحرارة اليوم في الرياض

ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة في الرياض اليوم العظمى 22 والصغرى 10.