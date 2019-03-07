السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس



الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -أن تتأثر منطقتي المدينة المنورة و مكة المكرمة بالعوالق الترابية والأتربة والمثارة خلال الليل والصباح الباكر كما يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية و الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وسماء غائمة جزئيًا على شمال غرب المملكة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية غربية، و ارتفاع الموج متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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