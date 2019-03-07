شكرا لقرائتكم خبر عن «هايبرلوب»: خطة للربط بين «نيوم» و«القدية» و«البحر الأحمر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترجمة: حسن باسويد (جدة)

رجح موقع «إرابيان انداستري» في تقرير له، أن تكشف شركة «فيرجن هايبرلوب1» عن تفاصيل خطتها للربط بين مشاريع: نيوم، البحر الأحمر، والقدية، مع دعم خطة التنوع الاقتصادي في رؤية المملكة 2030، وذلك في معرض «الخمسة الكبار» خلال الأسبوع القادم.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشرح نائب رئيس الشركة في الخليج العربي كولين ريس، في المعرض الذي ينظم بين 10- 13 مارس الجاري في مركز جدة للمنتديات، كيف يمكن لتكنولوجيا «هايبرلوب» دعم استراتيجية رؤية 2030، فيما يستعرض تفاصيل الخطة من خلال رسم بياني يصور مسار «هايبرلوب» الذي يمر بمحاذاة دول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضاً محطاته في نيوم، والبحر الأحمر، وجدة ومكة والرياض، إضافة إلى مدن: الكويت، أبوظبي، دبي، ومسقط، مبينا أنه يمكن لتقنية «هايبرلوب» قطع الوقت المستغرق للسفر من الرياض إلى جدة في 46 دقيقة.

وأشار ريس إلى أن مشروع «فيرجن هايبرلوب1» يتفق مع طموحات التحويل الجريئة للرؤية، ويمكن أن يكون بمثابة محفز للتكنولوجيا العالية من خلال متطلباتها للبرمجيات والذكاء الاصطناعي، وأنظمة التشغيل المعتمدة على الحاسوب.

وقال «إن مخطط البنية التحتية سيشجع تبني السعودية للتكنولوجيات الناشئة. وسيخلق هايبرلوب مركزاً صناعياً في المملكة، ما يسمح للبلاد باستيراد وتصدير البضائع بسرعة عالية، كما سيتمكن الركاب من استخدام الشبكة للسفر من الرياض إلى مدينة نيوم المستقبلية».

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يخلق النظام وظائف عالية التقنية للمواطنين السعوديين، ويوفر زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، لضمان استفادة الشباب السعودي من خبرة «فيرجن هايبرلوب»، مشيرا إلى أن الشركة تعاونت مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك» في العام الماضي لتوفير 21 منحة تدريبية في شركتها بلوس أنجلوس. وألمحت إلى أن ثلاثة من المتدربين السعوديين لديهم الآن وظائف بدوام كامل مع الشركة.