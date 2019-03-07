شكرا لقرائتكم خبر عن المقاتلات السعودية «إف - 15 إس إي» تظهر لأول مرة في «العلم الأحمر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيفادا)

وصلت أمس الأول (الثلاثاء) إلى قاعدة «نلس» الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين «العلم الأحمر - 2019»، حيث كان في استقبالهم قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري، والمقدم الطيار الركن محمد بن مشبب القحطاني.من جهته، أوضح العقيد الطيار الركن مسعود بن شري أن وصول جميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة يعد مرحلة مهمة من مراحل التمرين التي أنجزت بنجاح تام ودقة عالية، مؤكدا أن تحرك القوات المشاركة بكامل تجهيزاتها ومعداتها ليس بالأمر السهل.

وأضاف أن مشاركة القوات الجوية السعودية في هذا التمرين، الذي ينفذ خلال الفترة من 4 -15 رجب 1440، تأتي ضمن الخطط المعدة مسبقاً لرفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، والتدريب في بيئة جوية مختلفة، وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي مع دول مصنعة ورائدة في مجال الطيران والتسليح والتدريب. وأشار قائد مجموعة التمرين إلى أن المقاتلات المشاركة تعد من أحدث منظومات القوات الجوية القتالية، وهي من طراز «إف - 15 إس إي» المتطورة كليا، وهذا أول ظهور لها، حيث استُلِمَت هذه المقاتلات من مقر الشركة المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية.