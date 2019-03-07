شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. «الأوروبي» يرفض بالإجماع إدراج المملكة في «السوداء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل) رفض ممثلو الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء) بالإجماع مقترحاً للمفوضية بإدراج

رفض ممثلو الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء) بالإجماع مقترحاً للمفوضية بإدراج السعودية ودول أخرى على قائمة «سوداء للدول التي لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة تبييض الأموال». وأثار الاقتراح «المسيس» الذي قدمته الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، غضب عواصم عالمية عدة، وسيعلن وزراء الداخلية في الاتحاد بشكل رسمي رفضهم للمقترح في محادثات في بروكسل اليوم (الخميس)، حسبما أكد مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس.

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