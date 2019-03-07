شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط توصية تقيد المعاملات المالية.. وعضو سابق: غير مدروسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض)

أسقط مجلس الشورى توصية تشدد على هيئة السوق المالية «تجنب المعاملات المحرمة كالبيع بالهامش والبيع على المكشوف والمشتقات المالية كعقود الخيارات وعقود المستقبليات». وفيما استند مقدم التوصية عضو المجلس ناصح البقمي إلى عدد من الفتاوى و«الحجج الفقهية»، أكد الخبير المالي عضو مجلس الشورى سابقاً، خليل الكردي لـ«الخليج 365»، أن أدوات السوق المالية ضرورية لحركة السوق وفعاليتها.

وأوضح الكردي أن كثيراً من غير المختصين الدارسين بعموم المالية وعلم الاقتصاد يدلون بآراء «غير مدروسة لكسب عاطفة العامة في مواضيع متخصصة اقتصادية وغيرها»، لافتاً إلى أن المسائل الاقتصادية تحتاج «دراسة متعمقة ممن أوتوا العلم في هذه الساحة».

وأكد أن السوق المالية بحاجة إلى المحركات و«من بينها البيع على المكشوف وبيع الخيار والبيع المستقبلي وغيرها، التي لو حرمت منها سوقنا المالية لعجزت وبقيت سوقاً ضحلة لا تقدم فرصاً ولا تغني من جوع»، مشيراً إلى أن «السوق السعودية من أكبر الأسواق المالية العالمية التي تقدم الكثير من الأدوات العملية لجذب الاستثمارات».