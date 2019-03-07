شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام لمتقاعدي النيابة: استقطاب الكفاءات حسب الاحتياج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)

أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن النيابة اعتمدت برنامجاً لاستقطاب الكفاءات المميزة ضمن مكتب تحقيق الرؤية، الذي يسعى للاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى منسوبيها المحالين للتقاعد نظاماً، حسب الاحتياج.

وأوضح في كلمته خلال حفلة تكريم موظفي النيابة العامة المحالين للتقاعد لهذا العام، أن التكريم مبادرة سنوية كأحد برامج المسؤولية الاجتماعية، وقال: «الاحتفاء بأهل الفضل والعرفان بحقكم واجب علينا، إذ إن الوفاء لأهل الفضل سمة الكرام»، مشيدا بما ساهموا به من تطوير العمل في مرفق النيابة خلال السنوات الماضية إلى أن وصل إلى هذه المستوى المميز في الأداء والسرعة في الإنجاز، بدعم ومتابعة من ولاة الأمر.

وأضاف النائب العام: «إن مرحلة ما بعد الخدمة النظامية تحتاج إلى استمثار الإمكانات كافة التي كان العمل الرسمي يحول دون تحقيقها، وهذه المرحلة تتطلب محاولة العمل مع أفراد الأسرة وأعضاء المجتمع في مجالات متعددة، إذ إنكم تعيشون أجمل مراحل حياتكم التي تتسم بالراحة من العمل اليومي والتفرغ للأسرة وخدمة المجتمع».

وكانت الحفلة التي أقيمت في القاعة الكبرى بالمقر الرئيسي للنيابة في مدينة الرياض بحضور وكيل النيابة الشيخ شلعان الشلعان والوكلاء المساعدين ورؤساء الدوائر بالمقر الرئيسي ومديري الإدارات، بدأت بكلمة للمكرمين من المتقاعدين ألقاها نيابة عنهم الشيخ الدكتور عبدالوهاب بن سعود السديري، أشاد فيها بهذه الخطوة المباركة للنائب العام في استحداث المبادرة الرائدة لتكريم الموظفين المحالين للتقاعد في مناسبة خاصة تكون حسن ختام لخدمتهم في العمل بالنيابة العامة.

وقدم الشكر والتقدير للنائب العام على تشريفه الحفلة في يوم هو عنوان للوفاء والتقدير لسنين العطاء والإخلاص التي قام بها الزملاء، كل في مجال اختصاصه.

وفي نهاية الحفلة، تم توزيع الشهادات التقديرية للمكرمين والهدايا التذكارية تكريما على ما قدموه من أعمال جليلة، كما تم التقاط الصور التذكارية مع النائب العام، ثم شرف الجميع مناسبة الغداء التي أقيمت بهذه المناسبة.