شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتربول السعودي: دورات متخصصة لمنسوبي الأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد الإنتربول السعودي عددا من الدورات التدريبية المتخصصة لمنسوبي القطاعات الأمنية خلال الفترة من 17/3/1440 إلى 4/4/1440، لتعريف المتدربين على أهمية التعاون والتنسيق الدولي، والاستفادة من خدمات وقواعد بيانات المنظمة الدولية للإنتربول، والدور الأمني الذي يقوم به الإنتربول السعودي في ذلك.

يأتي ذلك استشعاراً لأهمية دور قواعد البيانات الدولية في العملية الأمنية وتكامل العمل المشترك بين الإنتربول السعودي والقطاعات الأمنية والجهات الحكومية بالمملكة، ‏وحرصاً من الإنتربول السعودي على تفعيل قواعد البيانات الدولية للجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة من خلال البوابة الإلكترونية للإنتربول السعودي (SIIS).