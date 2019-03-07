شكرا لقرائتكم خبر عن أمناء مجالس التعليم يناقشون معالجة القضايا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي أمس (الأربعاء) الملتقى الأول لأمناء ومنسقي مجالس التعليم في إدارات التعليم، الذي تستضيفه إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة تحت شعار «مجالس التعليم بين التكامل والتمكين».

واستعرض الملتقى عددا من أوراق وورش العمل والتوصيات، أبرزها: التكامل والتمكين بين مجالس التعليم العام لمعالجة القضايا، ودعم المبادرات، وتفعيل دور التكامل بين المجالس التعليمية والمجالس المحلية في المحافظات والمناطق، وإنشاء مجلس للقيادة المدرسية الذي يهدف لمتابعة تفعيل المجالس المدرسية ودعم توصياته واختيار رئيس القيادة المدرسية منسقا للمجالس المدرسية عضوا في المجلس التعليمي بالإدارة لطرح القضايا والمشاريع التربوية التي تحتاج إلى دعم من المجلس التعليمي ومتابعته، وأهمية تفعيل دور المجتمع والأسرة عن طريق المجالس المدرسية للمشاركة في صنع القرار.

ويهدف الملتقى إلى إبراز دور المجالس في التعليم العام والمجالس التعليمية خاصة وفق التطلعات والتحديات المستقبلية للمجالس في التعليم العام من خلال دعم المجالس التعليمية وزيادة كفاءتها في الميدان التربوي ودعم الأفكار والتجارب المتميزة في المجالس التعليمية بما ينعكس على العملية التعليمية، واستعراض سبل تطوير المجالس في التعليم العام (الأطر التنظيمية واللوائح)، وإبراز دور المجالس التعليمية في تعزيز العملية التعليمية، واستعراض أساليب وأدوات تمكين المجالس في التعليم وتعزيز التكامل في ما بينها، ورفع مستوى فاعلية قياس أداء المجالس التعليمية في التعليم العام، واستعراض أبرز الممارسات التطبيقية ذات العلاقة بمجالس التعليم، وترسيخ مفهوم المسؤولية والشراكة المجتمعية المستدامة، وبناء جسور الثقة بين الأسرة والتعليم وعرض تجارب وتحديات المجالس التعليمية.