شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تكشف.. لماذا أغلقت أمانة جدة «المجمع الصيني»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكدت مصادر لـ "الخليج 365" أن أمانة جدة أغلقت أخيراً، مجمعاً تجارياً حديثاً مطلاً على كورنيش جدة، لم يمضِ على افتتاحه أكثر من شهرين، ويضم أكثر من 60 محلاً تجارياً، اصطلح على تسميته بمدينة الصين.

وأوضحت المصادر أن الإغلاق جاء في أعقاب جولة تفتيشية نفذتها بلدية العزيزية على المركز، واتضح بعد عمليات التفتيش والتدقيق أن المحلات التجارية مخالفة لاشتراطات البلدية؛ الأمر الذي استدعى قرار إغلاقها، مع منحها مهلة شهر من قبل الرقابة التجارية في أمانة جدة لتصحيح الأوضاع واستكمال الأوراق النظامية، واستصدار الرخص اللازمة للعمل، ليتسنى فتح المحلات لاحقاً.

وبينت المصادر أن المحلات التجارية باشرت العمل قبل إنهاء أية إجراءات من الأمانة، ودون التزامات بالاشتراطات المعروفة، مما يعد مخالفة واضحة يتحتم التعامل معها نظامياً.