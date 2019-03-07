شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أشهر.. مهلة لتصحيح مخالفات لوحات المحلات التجارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أملهت وزارتا التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية، المحلات التجارية 6 أشهر لتصحيح مخالفات اللوحات، بما يضمن المصداقية ووضوح الاسم التجاري للمستهلك، ومطابقته لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، متوعدة بتنفيذ جولات ميدانية اعتباراً من مطلع العام الهجري الجديد 1441 «الموافق 31 أغسطس القادم 2019»، لإزالة المخالفات، وتطبيق العقوبات. وحذرت الوزارتان من مخالفات عدة، أبرزها إيهام المستهلكين من خلال اللوحات التجارية بأنها تتبع لمحلات تجارية أخرى أو ذات علامة معروفة، من خلال تصغير بعض الكلمات في اللوحات التجارية وتكبير أخرى، وإساءة استعمال أسماء وعلامات تجارية مشابهة لبعض المحلات. وأكدت الوزارتان أن الهدف من تطبيق هذه المبادرة هو تعزيز مصداقية ووضوح لوحات المحلات التجارية وحماية الهوية التجارية لها في خطوة تكاملية مهمة، تهدف إلى تعزيز الثقة في الأسواق بين المستهلكين والمنشآت التجارية، عبر حماية الهوية التجارية للمحلات والمنشآت التجارية، وكذلك حماية المستهلك من التضليل والوقوع في اللبس.

أملهت وزارتا التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية، المحلات التجارية 6 أشهر لتصحيح مخالفات اللوحات، بما يضمن المصداقية ووضوح الاسم التجاري للمستهلك، ومطابقته لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، متوعدة بتنفيذ جولات ميدانية اعتباراً من مطلع العام الهجري الجديد 1441 «الموافق 31 أغسطس القادم 2019»، لإزالة المخالفات، وتطبيق العقوبات. وحذرت الوزارتان من مخالفات عدة، أبرزها إيهام المستهلكين من خلال اللوحات التجارية بأنها تتبع لمحلات تجارية أخرى أو ذات علامة معروفة، من خلال تصغير بعض الكلمات في اللوحات التجارية وتكبير أخرى، وإساءة استعمال أسماء وعلامات تجارية مشابهة لبعض المحلات. وأكدت الوزارتان أن الهدف من تطبيق هذه المبادرة هو تعزيز مصداقية ووضوح لوحات المحلات التجارية وحماية الهوية التجارية لها في خطوة تكاملية مهمة، تهدف إلى تعزيز الثقة في الأسواق بين المستهلكين والمنشآت التجارية، عبر حماية الهوية التجارية للمحلات والمنشآت التجارية، وكذلك حماية المستهلك من التضليل والوقوع في اللبس.

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