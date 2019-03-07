شكرا لقرائتكم خبر عن 415 خبيرا ومختصون من 6 قارات يبحثون أحدث علاج لمرضى القلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يناقش 415 متحدثا وخبيرا في القلب والأوعية الدموية أحدث ما توصل إليه الطب في أمراض وعلوم وجراحة القلب بالشراكة مع أعرق الجمعيات العالمية، وذلك في مؤتمر جمعية القلب السعودية الذي ينطلق اليوم (الخميس) بالعاصمة الرياض.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور هشام الفالح في مؤتمر صحفي عقده أمس (الأربعاء) أن 25 متحدثا دولياً من 6 قارات يشاركون في الملتقى الذي يشتمل على 73 محاضرة و6 ورش عمل بين مختلف مجاميع العمل التابعة للجمعية والجمعيات الدولية إلى جانب 67 محاضرة في 17 تخصصا واستعراض 89 ورقة علمية تعكس الأبحاث المحلية والعالمية. وأضاف أن المؤتمر يبحث أيضا الخدمات الإلكترونية في مجال الرعاية القلبية الوعائية، مشيرا إلى أن أطباء القلب والمستشفيات التي تقدم الخدمات العلاجية في العالم اليوم باتت تستخدم الذكاء الاصطناعي في مساعدة الطبيب في التشخيص، وهناك تطبيقات إلكترونية بدأ استخدمها في علاج أمراض القلب.

وقال الفالح إن ما يميز المؤتمر هذا العام استضافة جمعية القلب السعودية للمنتدى الخامس للجمعية السعودية لأمراض القلب التداخلي (SACIS) مشاركاً في الحدث المميز، متوقعا أن يستوعب المؤتمر أكثر من 5500 مشارك من العاملين في مجال طب القلب وأمراض الأوعية الدموية من الراغبين في حضور المؤتمر والاستفادة مما يطرح فيه من أوراق عمل تقدم في 7 قاعات ضخمة يوميا. من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية الدكتور محمد بالغيث إن ما يميز المؤتمر هو مشاركة جمعيات القلب الأمريكية والأوروبية، إذ سيتم إطلاع المشاركين على آخر ما توصل إليه الطب في علاج أمراض القلب، مشيرا إلى أن آخر علاج توصل له الطب هو استخدام الإبر التي تؤخذ عن طريق الفم إلا أنها مكلفة ولا تعطى إلا للحالات التي لا تستجيب للأدوية. وأضاف أن الجمعية دربت هذا العام 150 ألف شخص على حالات الإنعاش الرئوي القلبي في السعودية.