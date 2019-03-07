شكرا لقرائتكم خبر عن في أسبوع.. 172 ألف اتصال و44 ألف استشارة من 937 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تلقى مركز 937 التابع لوزارة الصحة، 172388 مكالمة خلال الأسبوع الماضي؛ منها 10575 بلاغا، فيما قدم 44705 استشارات طبية، وأنهى 141 طلبا للنقل من مستشفى إلى آخر، وفق إحصاء أعلنته وزارة الصحة أخيرا. وبينت أن عدد الاستفسارات بلغ 49109 استفسارات، وحجز 67858 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية. ولفتت الوزارة إلى أن المركز يُقدم مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها. وبينت أن مركز 937 يعد أإحدى أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

تلقى مركز 937 التابع لوزارة الصحة، 172388 مكالمة خلال الأسبوع الماضي؛ منها 10575 بلاغا، فيما قدم 44705 استشارات طبية، وأنهى 141 طلبا للنقل من مستشفى إلى آخر، وفق إحصاء أعلنته وزارة الصحة أخيرا. وبينت أن عدد الاستفسارات بلغ 49109 استفسارات، وحجز 67858 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية. ولفتت الوزارة إلى أن المركز يُقدم مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها. وبينت أن مركز 937 يعد أإحدى أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

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