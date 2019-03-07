شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال سيارة ووفاة اثنين يغلق «الجسر».. ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخبر) قضى اثنان وأصيب آخران في التحام عنيف بين سيارة تحمل لوحة سعودية وشاحنة على جسر الملك فهد الرابط بين

قضى اثنان وأصيب آخران في التحام عنيف بين سيارة تحمل لوحة سعودية وشاحنة على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، وتسببت الحادثة التي وقعت أمس (الأربعاء) في إغلاق الطريق من جانب البحرين بعدما اشتعلت النيران في المركبة. وباشر الأمن البحريني الحادثة، وأوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بأنه نتيجة لاصطدام مركبة بإحدى الشاحنات بالجانب البحريني، باتجاه السعودية، عند الساعة 6:30 صباحاً، تم إغلاق الجسر لمدة ساعة واحدة مع بطء حركة السير وتمت معالجة الموقع حفاظاً على سلامة العابرين.

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