شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يؤكد أهمية جاهزية الجهات المعنية لموسم الحج القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة)

أكد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أهمية جاهزية واستعداد الجهات المعنية كافة لموسم الحج القادم 1440 لتنفيذ ما وضع من خطط وبرامج تشغيلية، واستثمار الخبرة المتراكمة في شتى المجالات البشرية والمادية لإنجاح موسم الحج، إضافة إلى تكثيف الجاهزية خلال ما تبقى من موسم العمرة وذروة الموسم في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، بحضور نائب أمير المنطقة نائب رئيس لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل. وأضاف أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج الماضي جاء في إطار الاستعدادات المبكرة التي قامت بها الجهات المعنية، وتضافر الجهود بين قطاعات الدولة كافة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف. واطلع أمير منطقة المدينة المنورة على إحصاءات ومؤشرات أعداد المعتمرين التي أعدتها الإدارة العامة لشؤون الحج والزيارة بإمارة المنطقة، عقب ذلك استعرضت الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأصدرت اللجنة بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.