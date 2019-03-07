تضم السعودية.. قرار حاسم من 28 دولة أوروبية بشأن اللائحة السوداء

رفض ممثِّلو الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالاجماع مقترحًا للمفوضية بإدراج السعودية ودول أخرى على “لائحة سوداء” للدول التي لا تبذل جهودًا كافية لمكافحة تبييض الأموال. ونقلت وعن مصدر أوروبي، قوله: إن “وزراء الداخلية في الاتحاد سيعلنون بشكل رسمي رفضهم للمقترح في محادثات في بروكسل، غدًا الخميس”.

وأثار الاقتراح الذي قدمته الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، غضب السعودية وكذلك الولايات المتحدة الأميركية وتسبَّب باستياء في عواصم أوروبية عدة. وكانت المملكة عبَّرت عن أسفها في 13 فبراير الماضي بعد إعلان المفوضية عن اللائحة، ووجهت رسالة إلى القادة الأوروبيين تحمل توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اعتبرت فيها قرار المفوضية “مفاجئًا وغير متوقع”.