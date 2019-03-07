شاهد: حقيقة وفاة الاعلامي السعودي قبيل تركي الشمري

تداول نشطاء وشخصيات سعودية، يوم الخميس، أنباء تفيد بوفاة الإعلامي قبيل تركي الشمري "أبو زياد"؛ إثر حادث تصادم في المملكة.

وقال الصحافي عوض الفياض : "فجعت قبل قليل بخبر وفاة الأخ و الزميل قبيل الشمري، ابن الجوف، ندي اليد والقلب .. لا شيء يصف الحزن الذي ياسرني الان.. رحمه الله رحمة واسعه . و الهم أهله و كل محبيه الصبر و السلوان".

كما أكد الإعلامي عودة الشراري وفاة الإعلامي السعودي قبيل تركي الشمري اليوم، معبرا عن حزنه الشديد لوفاة زميله.

من جهته، أوضح الإعلامي عواد السبيلة أن زميله قبيل الشمري توفي اثر حادث تصادم على طريق لايجه، داعيا ان يتغمده الله بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه,